مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. شيطان "الصباح" يحاول الوقيعة بين "زيد" و"برزك"

مسلسلات رمضان 2024

يحاول حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين، الوقيعة بين كبار مساعديه برزق أميد قائد جيش الحشاشين وزيد ابن سيحون ذراعه اليمنى، ليضمن الولاء الكامل له إعمالًا بمبدأ فرق تسد، رغبة منه فى التفرد بالمحبة والولاء والطاعة، وصولًا لهدفه فى حكم العالم من خلف أسوار قلعته.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 17

يتبع قائد الحشاشين سياسة دس السم فى العسل، على مدار حلقات مسلسل الحشاشين، عن طريق إثارة الفتنة فى ثوب النصيحة وتغليفها بغلاف المحبة، فعلى طريقة الشيطان، يوسوس حسن الصباح لـ"برزك أميد" بأنه الأقرب إلى قلبه وخليفته المنتظر لكنه يخشى عليه من غيرة زيد ابن سيحون على غرار قصة قابيل وهابيل، وفى الوقت نفسه، يتودد إلى “زيد” محذرًا إياه من غيرة برزك.

يتوهم كلًا من “برزك” و"زيد" أنه الأقرب إلى قلب الصباح، وخليفته القادم، بل ويتوجس كًلاهما من الآخر، وتشتعل الفتنة بينهما والتى يؤجهها الصباح من وقت لآخر،، لتحقيق هدف خفى ستتكشف ملامحه خلال الحلقات القادمة من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة بداية من الساعة 9:45 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

تذاع حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة مسلسل الحشاشين حول تاريخ واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.