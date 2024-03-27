صيد العقارب ملخص الحلقة الـ16.. غادة عبد الرازق تتواصل مع تاجر المخدرات

مسلسلات رمضان 2024

كانت الحلقة الـ 16 من مسلسل صيد العقارب، محط انظار للجميع من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب تصاعد الأحداث بها، من اقتراب عايدة (غادة عبدالرازق) في إيجاد سامح الغول (أحمد ماجد) الذي قتل شقيقها بسبب تجارة المخدرات.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 16

وتواصلت عايدة (غادة عبد الرازق)، مع تاجر المخدرات الذي يريد الوصول إلى سامح الغول، واتفقا الثنائي سويًا للانتقام من عائلة الغول، وهو الأمر الذي كانت تبحث عنه منذ فترة طويلة، وقرر تاجر المخدرات (حسان) هذا، أن يساعد عايدة للحصول على شحنته.

وقررا الثنائي عايدة (غادة عبدالرازق) وحسّان في الاتفاق على البحث عن سامح الغول أولًا ثم للعثور على بضاعته المفقودة، وخلال البحث، تكتشف عايدة أسرارًا مرتبطة بإسماعيل الغول وتورطه في قضايا معقدة.

مواعيد وقنوات عرض صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc، وأيضًا في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً عبر قناة cbc دراما، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية Watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.