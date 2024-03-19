مسلسل صيد العقارب .. كواليس الحلقة التاسعة ريمون يخطف أحد أطراف عائلة الغول

مسلسلات رمضان 2024

انتهت الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور عايدة، أحد أفراد عائلة ضرغام، بخطف ريمون (محمد عبد السيد) مساعدها في شغلها الخاص بالعقارب، مسوؤلة منزل عائلة اسماعيل الغول (رياض الخولي)، وسميحة (سماسم) التي تجسدها الفنانة سيمون، ويعرض حاليًا عبر قناة cbc حصريًا، بالتزامن مع عرضه على المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وبدأت حلقات مسلسل صيد العقارب، في الاشتعال بعدما قررت الانتقام لعائلتها بعد رحيل شقيقها علي ضرغام وإصابة والدها بالشلل، بعد انقلاب سيارته على يد إسماعيل الغول، وحاوّلت عايدة معرفة تحركات والدها في يوم الحادثة، لفهم كيفية التخطيط والانتقام من المسؤول عن الحدث، بينما يُقدم أدهم الغول عرضًا غير متوقع لنورا، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.



قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها، عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.