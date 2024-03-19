مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سيمون تعود للعمل مع رياض الخولي

مسلسلات رمضان 2024..

عادت سميحة التي تلعب دورها الفنانة سيمون للعمل في شركة إسماعيل الغول زوجها (رياض الخولي)، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، وهو الأمر الذي أسعده.

وتبادل الثنائي أطراف الحديث سويًا، وقال الغول لـ"سماسم": "نورتي شركتك ياست الستات"، وردت عليه سماسم: "دا نورك انت، ربنا يديك الصحة وبعدين دي شركتك، إحنا ممكن نساعد، ونتعلم منك، إنما تفضل شركتك انت".

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبد الرازق، والتي تلعب فيه شخصية عايدة، بمحاولتها الاستعانة من بمساعدها "ريمون" في معمل اصطياد العقارب، الخاص بها، والذي يلعب دوره الفنان محمد عبد السيد، وهو الأمر الذي وافق عليه فورًا دون تردد.

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 9

ومن المقرر أن تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، للفنانة غادة عبدالرازق، بمحاولة انتقامها لعائلتها من خلال استخدام سم العقارب الذي تتاجر به، ولكن من خلال "ريمون"، حتي تبعد عنها الشبهات أو أي دليل.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.