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فن

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. آدم الغول يُفاجئ نورا برغبته في الزواج سرًا

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. قرر أدهم الغول، حفيد اسماعيل الغول، أن يٌقدّم عرضًا مٌغريًا لخطيبته نورا ضرغام والتي تلعب دورها الفنانة ريم المصري، والذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وقرر الثنائي أن يضعا العائلة أمام الأمر الواقع، من خلال زواجهما دون أن يبلغا أي شخص من العائلة أيًا كان، وهو الأمر الذي لم يتوقعه أي شخص وذلك بعدما انفصل كل من ياسين (محمد علاء جاميكا)، وعايدة (غادة عبدالرازق)، وذلك بسبب حبهما الشديد لبعضهم.

وكشفت نورا عن خوفها الشديد من زواجهما، قائلًة: “انا خايفة، وأوقات كتير الخوف من عمل الصح بيكون أكبر، خايفة حد يعرف المصيبة اللي إحنا عملناها دي، خايفة من رد فعل أهلي وخايفة عليهم برضو، وخايفة نندم، وخايفة نلاقي نفسنا واقفين في وش كل دا لوحدنا”.

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قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاسة الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها، عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور الدكتورة عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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