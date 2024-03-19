مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. بركة عائلة ضرغام يقنع والده بتناول الدواء

مسلسلات رمضان 2024..

جلس مصطفى “محمد علي رزق"، مع والده حسن ضرغام (أحمد ماهر)، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، في محاولة منه لإقناعه، بالطعام والشراب والحصول على الدواء في مواعيده، خاصًة بعدما أصيب بشلل بعد حادث انقلاب سيارته بسبب عائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9

وأصيب حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، بشلل نتيجة الحادث الذي تعرض له، على يد إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، وطلبت منه زوجة علي نجله الراحل أن يتعافي ليثأر لـ"علي"، والحصول على حقه، خاصًة أنه توفي دون سبب واضح إلى الآن.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 9

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 استعانت غادة عبدالرارزق "عايدة" بمحمد عبدالسيد "ريمون" أحد العاملين لديها داخل المعمل الجن الخاص بالعقارب، والذي لديه معلومات جنائية لتنفيذ مخطط الانتقام من عائلة الغول.

ويعرض صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.