الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. بركة عائلة ضرغام يقنع والده بتناول الدواء

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

جلس مصطفى “محمد علي رزق"، مع والده حسن ضرغام (أحمد ماهر)، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب، في محاولة منه لإقناعه، بالطعام والشراب والحصول على الدواء في مواعيده، خاصًة بعدما أصيب بشلل بعد حادث انقلاب سيارته بسبب عائلة الغول.

 

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 9 

وأصيب حسن ضرغام الذي يلعب دوره الفنان أحمد ماهر، بشلل نتيجة الحادث الذي تعرض له، على يد إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، وطلبت منه زوجة علي نجله الراحل أن يتعافي ليثأر لـ"علي"، والحصول على حقه، خاصًة أنه توفي دون سبب واضح إلى الآن.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سائق أحمد ماهر يكشف سرا جديدا لغادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سائق أحمد ماهر يكشف ملابسات أخر لقاء بين ابن الغول وشقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرزق لوالدها: سأحول حياة عائلة الغول لجحيم

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. هل تنجح غادة عبد الرازق في تنفيذ انتقامها؟

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 9 

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 9 استعانت غادة عبدالرارزق "عايدة" بمحمد عبدالسيد "ريمون" أحد العاملين لديها داخل المعمل الجن الخاص بالعقارب، والذي لديه معلومات جنائية لتنفيذ مخطط الانتقام من عائلة الغول.

ويعرض صيد العقارب الحلقة 9 على منصة "ووتش إت" في الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

txt

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سيمون وعشيقها يشعلان نيران الفتنة بين زوجها ونجله

txt

صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرازق تبدأ خطة الثأر لوالدها وشقيقها من الغول

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

 

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

 

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

 

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

 

-منال سلامة

 

-سيمون في دور سماسم

 

-مجدي بدر محامي

 

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

 

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

 

-عماد صفوت

 

-سامية عاطف

 

-ميار الغيطي

 

- أحمد ماجد نجل الغول

 

-صفاء جلال

 

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

 

-عزوز عادل

 

-مي القاضي في دور ولاء

 

-سيف الديربي

 

-محمد صلاح

 

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

 

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

 

-إنتاج فينومينا

 

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب الحلقة ٩
مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة التاسعة صيد العقارب الحلقة 9 الحلقة 9 من مسلسل صيد العقارب الحلقة التاسعة من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سائق أحمد ماهر يكشف سرا جديدا لغادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سائق أحمد ماهر يكشف ملابسات أخر لقاء بين ابن الغول وشقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. غادة عبدالرزق لوالدها: سأحول حياة عائلة الغول لجحيم

الأكثر قراءة

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أول تعليق لـ أحمد شوبير على تهديد مجدى عبدالغنى

بن شرقى ورحيل زيزو.. المندوه يكشف آخر تطورات خريطة تعاقدات الزمالك

كرامات حسن الصباح.. هل يمنح الله المعجزات للبشر العاديين؟

ناهد السباعى: "علينا قبول المثلية الجنسية.. وربنا ذكرهم فى القرآن"

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251