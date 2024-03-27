الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|هل ستفشل عايدة في إيجاد سامح الغول؟

صيد العقارب
صيد العقارب

أبلغ الفنان محمد نجاتي (شريف) عايدة (غادة عبدالرازق) بمعلومات خاطئة عن سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو سفره خارج البلاد عن طريق الهجرة الغير شرعية، لتقرر أن تتركه وتغادر لتبحث عنه وعن حقيقة سفره من خلال رجالها ومساعدة ريمون الذي يلعب دوره الفنان محمد عبدالسيد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

واكتشف حمدان أحد رجال عايدة (غادة عبد الرازق) من خلال ذهابه إلى سمسار السفر حمادة الحوت، أن الشاب الذي سافر بالفعل هو سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالغضب الشديد من فشلها في تحديد موقع سامح للمرة الثانية.

وقررت عايدة اللجوء إلى كريم محجوب (حسام) الذي يجسد شخصية ضابط شرطة ضمن احداث مسلس صيد العقارب، وإبلاغه بهروب سامح خارج البلاد، طالبة من أن يحاول إيجاده بكل الطرق.

صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب
صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تتذكر حياتها مع ياسين.. هل سيعود الثنائي؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|سيمون تقنع "الخولي" بزواج معتز من نجلته.. هل سيوافق؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. الشيخ مصطفى لـ ميار الغيطي: ربك حنين حتى لو بيقرص ودنك

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 صيد العقارب الحلقة17 موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة السابعة عشر صيد العقارب الحلقة 17 الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 10.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 9.. سائق أحمد ماهر يكشف ملابسات أخر لقاء بين ابن الغول وشقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. ياسين يرفض عرض والده إسماعيل الغول للعمل معه

مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 8.. حسن ضرغام ينجو من الموت بأعجوبة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. سامح الغول يهين والدته أمام عشيقها في الفيلا

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سيمون تعاتب رياض الخولى لحزنه على أحمد ماهر

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. سر خطير تخفيه ميار الغيطي حول مقتل خالها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. غادة عبدالرازق تستجوب سائق والدها

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يفتح ملف صلاح والعميد ويكشف موعد عودة مو للمنتخب

أحمد عبدالعزيز يرد على منتقدى مشهد التخفى فى "سوق العصر"

أيتن عامر: "90% من الرجالة لا تكفيهم امرأة واحدة"

علاء مرسى يتحدث عن علاء ولى الدين متأثرًا: ترك فراغًا كبيرًا (فيديو)

خبير: صفقة رأس الحكمة غيّرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر (فيديو)

رسميًا.. قرار جديد من FIFA لمهاجم الأهلى الفلسطينى وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع