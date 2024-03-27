مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|هل ستفشل عايدة في إيجاد سامح الغول؟

مسلسلات رمضان 2024..

أبلغ الفنان محمد نجاتي (شريف) عايدة (غادة عبدالرازق) بمعلومات خاطئة عن سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو سفره خارج البلاد عن طريق الهجرة الغير شرعية، لتقرر أن تتركه وتغادر لتبحث عنه وعن حقيقة سفره من خلال رجالها ومساعدة ريمون الذي يلعب دوره الفنان محمد عبدالسيد، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

واكتشف حمدان أحد رجال عايدة (غادة عبد الرازق) من خلال ذهابه إلى سمسار السفر حمادة الحوت، أن الشاب الذي سافر بالفعل هو سامح الغول (أحمد ماجد)، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بالغضب الشديد من فشلها في تحديد موقع سامح للمرة الثانية.

وقررت عايدة اللجوء إلى كريم محجوب (حسام) الذي يجسد شخصية ضابط شرطة ضمن احداث مسلس صيد العقارب، وإبلاغه بهروب سامح خارج البلاد، طالبة من أن يحاول إيجاده بكل الطرق.

صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب

أبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.