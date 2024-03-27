مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. الشيخ مصطفى لـ ميار الغيطي: ربك حنين حتى لو بيقرص ودنك

مسلسلات رمضان 2024..

دخل الفنان محمد علي رزق الذي يقوم بدور الشيخ مصطفى في مسلسل صيد العقارب، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الفنانة ميار الغيطي التي تقوم بدور اخته "عائشة" وهي تصلي وتبكي على سجادة الصلاة، وظل يعطيها عدة نصائح يذكرها بربها أنه معينها، حيث قال لها: لما بتتقفل بيبان الناس، بيبقى عايزنا نخبط على بابه هو.. ربك حنين حتى لو بيقرص ودنك عشان تروحيله.

وتسائلت عائشة حول مسامحة الله على الذنب وقالت: تفتكر يا مصطفى ربنا بيسامح على أي حاجة؟ ليؤكد لها "إن الله يغفر الذنوب جميعا"، ناصحها بأن تعيش وسط الناس ولكن تجعل قلبها مع الله، وقتها ستشعر بالراحة ويرضى الله عنها، متابعا: ربنا لو كان غضبان عليكي مكانش خلاكي تقعدي بين إيديه.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن