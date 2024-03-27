مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تبحث عن المخدرات في شركة "علي"

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 17.. يكتشف شريف خبرًا مهمًا عن سامح الغول، في حين تفاجأ عايدة خلال توجهها لشركتها، بعدم وجود فرامل في السيارة التي تقودها.

وتبحث عايدة (غادة عبد الرازق) عن المخدرات التي تسببت في قتل شيقيقها علي (محمود عبد المغني) في شركته الجديدة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

ولم تجد عايدة ورجالها الذي يقودهم مساعدها ريمون (محمد عبد السيد)، المخدرات في الشركة بعد حالة من البحث الطويل وهو الأمر الذي يسبب لها إزعاج شديد، بسبب عدم قدرتها في إيجاد المخدرات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 17

يعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 17

وتعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

ابطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

يهمك أيضا: