مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|سيمون تقنع "الخولى" بزواج معتز من نجلته.. هل سيوافق؟

مسلسلات رمضان 2024

حاوّلت سماسم، التي لعبت شخصيتها الفنانة سيمون، ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل "صيد العقارب" الذي يعرض عبر شبكة قنوات حصريًا cbc، والذي يعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات المتحدة، ومن بطولة غادة عبد الرازق، وعدد كبير من نجوم الفن.

مسلسلات رمضان 2024

وظل إسماعيل الغول "رياض الخولي" رافضًا لفكرة زواج معتز "أحمد جمال سعيد" من نجلته ولاء التي تلعب دورها الفنانة مي القاضي، بسبب فرق الطبقات، وأنه مجرد عامل في شركتهم لا يصح أن يناسب عائلة الغول، على الرغم من معرفته بأسرار العائلة ومخبأ سامح الغول "أحمد ماجد".

وأقنعت سماسم "سيمون" زوجها إسماعيل الغول "رياض الخولي" بزواج ابنته من معتز، وطلبت منه أن يسكن في المنزل معه حتي يشعر بالاطمئنان علي ابنته منه، فيما تحدث الغول قائلًا: "انتي عايزاني اناسب تعبان، أكيد هيلدغني، بس خليني أفكر".

أبطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 17

يعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

وتعرض الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

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