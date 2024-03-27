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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17|غادة عبدالرازق تتذكر حياتها مع ياسين.. هل سيعود الثنائى؟

صيد العقارب
صيد العقارب

ذهبت الفنانة  غادة عبد الرازق، وهي تجسد شخصية "عايدة"، إلى مقابلة محمد نجاتي "شريف" ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

وقابلت عايدة "غادة عبدالرازق" نجاتي في المطعم الذي كانت تقابل فيه زوجها وحبيبها ياسين "محمد علاء جاميكا"، وجلست تتذكر حياتها معه، وقصة الحب التي جمعت بينهما وقت زواجها ووقت الصداقة التي كانت تربط بين العائلتين على مدار 50 عامًا، وفرقهما الموت.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 17

وقرر محمد نجاتي "شريف" إبلاغ عايدة بمعلومات خاطئة عن سامح الغول "أحمد ماجد"، وهو سفره خارج البلاد عن طريق الهجرة الغير شرعية، وهو الأمر الذي كان يرتب له إسماعيل الغول "رياض الخولي"، رفقة سميحة "سيمون"، ومعتز "أحمد جمال سعيد"، لتقرر أن تتركه وتغادر لتبحث عنه وعن حقيقة سفره من خلال رجالها ومساعدة ريمون الذي يلعب دوره الفنان محمد عبدالسيد، وكان ما تذكرته عايدة هو مجرد حنين للماضي فقط لاغير، دون أي نية منها للرجوع والعودة مرة أخرى لياسين الغول زوجها.

ابطال مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

يٌجدر الإشارة إلى أن أبطال  مسلسل صيد العقارب بمشاركة النجمة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة، هم كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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موعد إعادة عرض الحلقة 16 من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

 

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