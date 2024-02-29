الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

إشادات بديكورات "صيد العقارب": كيف يقدم المسلسل صورة مميزة؟

صيد العقارب
صيد العقارب

تنافس الفنانة غادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب" والذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب

بمجرد طرح الاعلان الخاص بمسلسل "صيد العقارب" انهال الجمهور بالتعليقات الإيجابية والإشادة بديكورات المسلسل الذي ظهر بديكورات جذابة وتنوع ما بين الكلاسيكي والحديث والقصور الفاخمة، وهو أمر ليس بجديد على الفنانة غادة عبدالرازق والتي اشتهرت بأفضل الديكورات على مدار أعمالها الدرامية.

وتواصل غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها فى الديكور الأساسى بمنزلها فى مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، والذي يعرض خلال موسم رمضان المقبل.

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أسعار سُمها مفاجأة.. قصة مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض صيد العقارب لغادة عبدالرازق

أحداث مسلسل صيد العقارب 

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، إضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

“صيد العقارب” يناقش ظهور غادة عبد الرازق وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض “غادة عبد الرازق” إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من  الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يُعرض مسلسل "صيد العقارب"، عبر شبكة قنوات "cbc، dmc"، وأيضًا على منصتى watch it، Shahid".

أبطال صيد العقارب

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

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