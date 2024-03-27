مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. الغول يريد الاستيلاء على مليون دولار

وافق إسماعيل الغول الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي في مسلسل صيد العقارب على طلب معتز للزواج من ابنته ولاء، كما أنه خصص له جناح في قصره، ليعيش معهم في نفس المكان، قائلا: “طالما هيا موافقة فأنا مش هقف في طريق سعادة ولادي، فتغمر السعادة قلب معتز الذي كان ينتظر هذه اللحظة”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

واتفق إسماعيل الغول أن يكون كتب الكتاب بعد أسبوع من اليوم، لكن بدون أن يكون هناك فرح، نظرا للظروف التي يمرون بها.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر حصريا على قناة CBC، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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