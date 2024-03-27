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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. محمد نجاتي: "سامح الغول في طريقه إلى إيطاليا"

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. كشف الفنان محمد نجاتي للفنانة غادة عبدالرازق، تفاصيل المحادثة التي سمعها لعائلة الغول حول سفر سامح الغول خارج مصر، حيث أكد أنه سافر صباح اليوم، والآن هو في عرض البحر في طريقه إلى إيطاليا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17

وأكد محمد نجاتي، أنه سيخبر غادة عبدالرازق بكل سر يعرفه، مقابل أن تثق فيه وتظل بجانبه يتعاونون سويا، لكنه كان يقصد أن تكون بجانبه بطريقة أخرى لا علاقة لها بالعمل، بل بالمقابلات الغرامية.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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