مسلسل الحشاشين الحلقة 17.. قلعة الموت تشتعل والسلاجقة يقعون فى فخ الصباح

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بداية مثيرة شهدتها الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز"، مع نشوب حريق داخل قلعة ألموت حصن الحشاشين المنيع، وتصاعد ألسنة اللهب على بعد خطوات من حسن الصباح الذى يتكشف الأمر لدى خروجه من غرفته، لتتكشف التفاصيل مع تتابع الأحداث لاحقًا حول ما إذا كان الأمر حقيقة أم خيال ومن يقف وراءه.

مسلسل الحشاشين الحلقة 17

فى الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين، يشتد الحصار على القلعة من قبل الجنود السلجوقيين المكلفين بالقضاء على حسن الصباح وأتابعه المتحصنين داخل قلعة الموت، ضمن حملة عسكرية أرسلها سلطان الدولة السلجوقية باركياروق قوامها 10 أضعاف أعداد الحملة التي تم إطلاقها في عهد والده وأمدهم بمال وسلاح وطعام يكفيهم لحصار القلعة حتى 5 سنوات كاملة.

تنجح خطة حسن الصباح فى خداع قوات السلاجقة، بعدما وقعت الرسائل المشفرة الكاذبة فى يد الجنود السلجوقيين، والتى تضمنت معلومات غير صحيحة عن تحركات الحشاشين وقوتهم وعتادهم فى محاولة تمويه وتشتيت الانتباه نفذها اتباع الصباح بمكر ودهاء شديد، وفى الوقت ذاته تصل رسائل أخرى مشفرة من حسن الصباح لطلب الدعم والعون من القلاع المجاورة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 18

تعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى، وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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