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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حريق يحاصر "الصباح" وحصار ألموت يشتد

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 17

يواصل حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 16، فرض قوانينه الصارمة على جميع من حوله دون تفرقة بين قريب وصديق أو عدو، الجميع مسخر لخدمة أهدافه، وتحقيق غاياته، فى حكم العالم من أعلى قلعة ألموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 16

يصطدم طموح حسن الصباح بغضب كبير من أقرب المقربين إليه، خاصة مع قتل ابنه الأكبر الحسين على يده ورفضه العفو عنه بعد تورط الأبن فى قتل استاذه ومعلمه نورى زان، يخسر زعيم الحشاشين زوجته دنيا زاد التى تثور غضبًا ضده بعد مقتل ابنها وتهدده بانتقام قاسي لن يتوقعه، تتابع الأحداث، ويشعر صديقه عمر الخيام أيضًا بالقلق من بقاءه فى قلعة الحشاشين ويطلب لاحقًا من الصباح السماح له بالمغادرة بعد صدمته فى صديق عمره.

مسلسل الحشاشين 

تشهد أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فرض حصار شديد على قلعة ألموت للمرة الثانية من قبل قوات جيش السلاجقة، تنفيذًا لخطة السلطان الجديد، لحفظ ماء الوجه بعد الهزيمة المذلة التى تكبدها جيش السلاحقة فى عهد والده السلطان ملك شاه، لكن الصباح يبدأ تحركاته مبكرًا بخدعة لا تخطر على بال أحد مستخدمًا رسائل مشفرة لطلب الدعم من القلاع المجاورة، ورسائل أخرى كاذبة لتضليل جيش السلاجقة.

وفى نهاية الحلقة، يفاجأ حسن الصباح لدى خروجه من غرفته داخل قلعة ألموت حصن الحشاشين بحريق ضخم، حيث تتبين تفاصيل الحادث وما إذا كان مدبر ومن يقف وراءه فى الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين مساء اليوم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

ابطال مسلسل الحشاشين

يلعب الفنان الكبير كريم عبد العزيز دور البطولة فى مسلسل الحشاشين، ويشاركه العمل الدرامى عدد كبير من الفنانين المتميزين من أبرزهم: أحمد عيد، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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