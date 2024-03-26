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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. لعنة الحسين تطارد "الصباح" وزوجته تتوعده بالعقاب

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

شهد مسلسل الحشاشين الحلقة 16، أول مواجهة بين حسن الصباح وزوجته دنيا زاد بعد قراره قتل ابنه الأكبر الحسين، لمعاقبة الأخير على قتله معلمه واستاذه نورى زان، رغم توسلات زوجته له بالعفو عن ابنهما، إلا أن جبروت وطموح الصباح انتصر فى النهاية على مشاعر الأبوة.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 16

وخلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16 ، وقف الصباح أمام دنيا زاد محاولًا الحديث إليها، لتنهره مطالبه إياه بالخروج من غرفتها، وهددته باكية: احذرنى يا حسن.. انا عدوتك ليوم الدين.. توقع منى كل شر"،ليغادر الصباح دون أن يلفظ بكلمة، يستوقفه الأبن الأصغر متسائلًا: هو انت ممكن تقتلنى زى ما قتلت الحسين لو زعلت منى، ليجيبه حسن الصباح: انت ابنى حبيبى والحسين برضو ابنى حبيبى، انا مقتلتش الحسين عشان زعلنى، انا كأب زعلت  وقلبى انشق نصفين، لكن انا اصدرت الأمر بصفتى ولى الأمر، وولى الأمر لازم يحكم بالعدل وياخد بحق الانسان اللى الحسين قتله.

 

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مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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