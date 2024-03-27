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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 16.. الحرب تدق طبولها والصباح ينقلب على الجميع

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 16، بعد تصدر الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين محرك البحث “جوجل” وترند اكس، مع تعقد الأحداث وتصاعدها بشكل صادم، إثر تورط قائد الحشاشين حسن الصباح فى قتل ابنه الأكبر وتوعده زوجته له بالعقاب، ووقوف قلعة ألموت على أعتاب حرب جديدة.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 16

تذاع إعادة الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 4:15 من مساء اليوم على فضائية دى إم سى، على مدار 39 دقيقة بدون الفواصل الإعلانية، وفى تمام الساعة 5:15 مساءًا على فضائية دى إم سي دراما، بالتزامن مع إتاحة عرض إعادة الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين وكافة الحلقات السابقة عبر منصة watch it نظير رسوم اشتراك شهرى وسنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 16

تتصاعد أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بمواجهة قاسية بين حسن الصباح وزوجته دنيا زاد بعد قراره قتل ابنه الأكبر الحسين، تتوعده “دنيا” بعقاب قاسي طالبه منه المغادرة، ومن ناحية أخرى، يشعر صديقه عمر الخيام بالخوف من تواجده فى القلعة، فيطلب من الصباح مغادرة ألموت، لكن الأخير يحذره من خطورة التسرع فى مغادرة القلعة حتى لا يتسبب ذلك فى قتله وعجزه عن حمايته فى تلك الحالة.

على الجانب الآخر، تقف قلعة الحشاشين على أعتاب حرب جديد، مع اقتراب قوات السلاجقة من حدودهم، لكن الصباح ينصب لهم فخ عن طريق رسائل كاذبة ومشفرة يتم تداولها لتضليل قوات جيش السلاجقة.

"الحشاشين" الحلقة 16.. رسائل الصباح لطلب المدد من القلاع المجاورة

"الحشاشين" الحلقة 16: الصديقان يفترقان للأبد ونصيحة أخيرة من الخيّام لـ"الصبّاح"

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. لعنة الحسين تطارد "الصباح" وزوجته تتوعده بالعقاب

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. خدعة حسن الصباح لفك حصار آلموت ورسائل مشفره للقلاع المجاورة

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 17

تعرض الحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءًا، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 17 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءًا على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءًا على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءًا، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

تناقش قصة مسلسل الحشاشين على مدار 30 حلقة، تاريخ واحده من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها أخطر الشخصيات التاريخية وأكثرها إثارة للجدل على مدار التاريخ الإسلامى،وهو حسن الصباح، والتى وارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. خدعة حسن الصباح لفك حصار آلموت ورسائل مشفره للقلاع المجاورة

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