الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علاء مرسى يكشف لـ"ع المسرح" كواليس علاقته بفريد شوقى

علاء مرسي
علاء مرسي

كشف الفنان علاء مرسي عن بداياته المتواضعة في عالم الفن، حيث بدأ رحلته في مقهى يرتاده الفنانون، متخذًا منه مسكنًا ومكانًا للنوم.

وأشار "مرسي" خلال لقائه برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، إلى أن الفنان فريد شوقي كان له الفضل في دخوله مجال الفن، وأعرب عن تصميمه الشديد على إسعاد والدته بأنباء نجاحه، قائلًا: "لبست قناع السعادة وأخبرتها بأنني أصبحت ممثلًا، وطلبت منها مشاهدتي على شاشة التلفزيون".

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وأضاف "مرسي": الفنان يسعى دائمًا للوصول إلى قلوب جمهوره، مؤكدًا العلاقة الخاصة التي تربطه بكبار النجوم، مثل عادل إمام وصلاح السعدني، وذكر أيضًا الفنان عدلي كاسب، الذي وصفه بأنه من عظماء التمثيل رغم عدم شهرته الواسعة.

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