بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

في لقاء تليفزيوني على قناة "الحياة" ضمن برنامج "ع المسرح"، استضافت الإعلامية منى عبدالوهاب، الإعلامي مدحت شلبي، ليسلط الضوء على أبرز اللحظات في تاريخ الكرة المصرية.

خلال الحوار، تطرق شلبي إلى اللقطة الأيقونية بين بيبو وبشير خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة "6-1" لصالح الأهلي ضد الزمالك، مؤكدًا أن تعليقه الذي أصبح مثار جدل لم يكن يحمل أي نية سيئة، موضحا أنه بعد احتراف بشير التابعي، أكد له أن العبارة كانت وصفًا طبيعيًا للموقف، حيث كان بيبو يمتلك الكرة وبشير هو من كان في مواجهته.

وأشار شلبي إلى أنه طلب الصفح من بشير، معترفًا بأن هذه العبارة أصبحت مادة دسمة للجماهير الأهلاوية على الإنترنت، التي تستخدمها في التندر والمزاح، مستشهدًا بمقولات تعود لعقود مضت.

وأكد شلبي أن شغف جماهير كرة القدم لا يقتصر على مصر فحسب، بل يمتد إلى السعودية وغيرها من البلدان، مشيرًا إلى أن هذا الشغف هو جزء لا يتجزأ من اللعبة الشعبية الأولى في العالم.