بسمة بوسيل تكشف عن تضحياتها الفنية في "ع المسرح" (فيديو)

أعربت الفنانة بسمة بوسيل عن رؤيتها للنجاح والتضحية، مؤكدة أنها اختارت دعم زوجها الفنان تامر حسني، والوقوف إلى جانبه كشريكة في نجاحه، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن مسيرتها الفنية الخاصة.

بوسيل، التي واجهت تحديات بعد الطلاق شددت خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، على أنها لا تندم على قراراتها، مشيرة إلى أن حبها للغناء لم يكن أبدًا أقوى من حلمها بالأمومة وتكوين أسرة.

وأضافت أنها دائمًا ما كانت تدعو بأن تُرزق بالبنات، لاسيما وأنها لم تنعم بوجود أخوات لها، وكانت تتوق لتجربة الأخوة البنات، على الرغم من حبها الشديد للأطفال بشكل عام ورغبتها في إنجاب المزيد منهم.