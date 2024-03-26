عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

أشاد الإعلامي مدحت شلبي بالمدرب أحمد حسام ميدو، مشيرًا إلى أن النقد الذي يواجهه لا يقلل من قيمته كمدرب متميز في عالم كرة القدم.

وأكد “شلبي” في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، على عمق العلاقة التي تجمعه بـ"ميدو"، موضحًا: “عدم تحقيق ميدو لبطولات لا يعني أنه ليس مدربًا جيدًا”.

وفي سياق متصل، تطرق “شلبي” للحديث عن النجم المصري محمد صلاح، معبرًا عن إعجابه الشديد بما حققه اللاعب من إنجازات على الصعيد العالمي، واصفًا إياه بأنه "من كوكب آخر"، وأضاف: "محمد صلاح حقق إنجازات لم يسبق لها مثيل، وأي حديث يقلل من قيمته لا يعدو كونه مجرد هراء".

واختتم “شلبي” تصريحاته، بالتأكيد على أن محمد صلاح يقف في مستوى لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، حتى لو كان الأسطورة حسام حسن، مشيرًا إلى أن أداء صلاح مع المنتخب المصري يختلف عن أدائه مع نادي ليفربول نظرًا لاختلاف الظروف والإمكانيات.