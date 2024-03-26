مدحت شلبي يرد على اتهامات "فبركة" المداخلات الهاتفية خلال برنامجه (فيديو)

نفى الإعلامي مدحت شلبي، الأقاويل التي ترددت خلال السنوات الماضية، حول "فبركة" المداخلات الهاتفية التي يستقبلها برنامجه الرياضي، قائلا: "أقسم بالله عمري ما أعمل كدة أبدا".

وأوضح “شلبي” في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة “الحياة”، أن أحيانا ما يتطاول عليه بعض الأشخاص بالسب والقذف خلال المداخلات الهاتفية، مستنكرا تلك التصرفات.

وأضاف أن في إطار البرامج الرياضية والمداخلات الهاتفية المتواصلة لا يمكن تحديد أخلاقيات الشخص المتصل أو ضمان عدم التعرض للسب والقذف، ولذلك، قام بإيقاف المداخلات التي تبث على الهواء، معبرا: "وارد يكون الشخص متصل لا يحبني، أو حرضه أحد الأشخاص للقيام بذلك الأمر".