الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت شلبي يرد على اتهامات "فبركة" المداخلات الهاتفية خلال برنامجه (فيديو)

مدحت شلبي
مدحت شلبي

نفى الإعلامي مدحت شلبي، الأقاويل التي ترددت خلال السنوات الماضية، حول "فبركة" المداخلات الهاتفية التي يستقبلها برنامجه الرياضي، قائلا: "أقسم بالله عمري ما أعمل كدة أبدا".

وأوضح “شلبي” في الجزء الثاني من حلقة برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة “الحياة”، أن أحيانا ما يتطاول عليه بعض الأشخاص بالسب والقذف خلال المداخلات الهاتفية، مستنكرا تلك التصرفات.

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

مدحت شلبى يكشف كواليس إيقافه عن العمل بسبب "على معلول" (فيديو)

وأضاف أن في إطار البرامج الرياضية والمداخلات الهاتفية المتواصلة لا يمكن تحديد أخلاقيات الشخص المتصل أو ضمان عدم التعرض للسب والقذف، ولذلك، قام بإيقاف المداخلات التي تبث على الهواء، معبرا: "وارد يكون الشخص متصل لا يحبني، أو حرضه أحد الأشخاص للقيام بذلك الأمر".

مدحت شلبي حلقة مدحت شلبي تصريحات مدحت شلبي أزمة مدحت شلبي تعليق مدحت شلبي برنامج ع المسرح ع المسرح منى عبد الوهاب قناة الحياة برامج رمضان برامج فنية برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

جنايات المنصورة تبرئ 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات وتحيل ضابطين للنيابة

«إفطار المطرية»: وزراء وفنانون ومشاهير على مائدة اللمة الحلوة فى عزبة حمادة

تفاصيل حريق مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية القديمة في قويسنا

"حماس" تدعو الغرب للتوقف عن إسقاط المساعدات فى غزة: "مهينة وخطيرة وغير إنسانية"

حريق في عقار شهير بمنطقة منيل الروضة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"