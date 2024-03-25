مدحت شلبى يكشف كواليس إيقافه عن العمل بسبب "على معلول" (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، عن تفاصيل اللحظة التي أطلق فيها جملته المثيرة للجدل خلال التعليق على هدف اللاعب التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي، في أحد اللقاءات المهمة بالدوري المصري الممتاز.

وأوضح شلبي خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، أنه رغم الاتهامات الموجهة إليه بالخروج عن النص المعتاد في البرامج والمباريات، إلا أن الواقعة الوحيدة التي خرج فيها عن النص كانت أثناء تعليقه على جملة معلول، حيث استشهد بأغنية للفنان محمد العزبي تحمل نفس العبارة.

وأشار إلى أن هذا التصرف أدى إلى وقفه مؤقتًا قبل انتهاء الموسم الكروي، مؤكدًا أن الجملة كانت تلقائية وعفوية، لكنها وجدت من يستغلها لاختلاق مشكلة بلا داعي لها.