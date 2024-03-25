الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدحت شلبى يروى تجربة التحول من ضابط شرطة إلى أشهر معلق رياضى

مدحت شلبي
مدحت شلبي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن جوانب متعددة من حياته ومسيرته المهنية، وتحدث عن تجربته كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب الشرطة وعمله كضابط في قسم النزهة.

وأكد “شلبي” أن مسيرته الرياضية كانت بالتوازي مع عمله الشرطي، وبالتالي لم يكن لانتقاله من العمل في الشرطة إلى مجال الإعلام الرياضي، فارقا كبيرا على حياته.

وأشار شلبي خلال لقائه في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر قناة الحياة، إلى حبه للكوميديا وتفضيله تقديم محتوى خفيف الظل على الشاشة، معتبرًا نفسه "ملك الخروج عن النص"، ولكن بأناقة ودون إفراط.

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وفي تصريحاته، لم يفوت شلبي الفرصة ليعبر عن تقديره للفن الكوميدي وأهميته في إضفاء جو من المرح على البرامج التليفزيونية، الأمر الذي ساعده في اكتساب شهرة واسعة في الوطن العربي.

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