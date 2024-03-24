الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بسمة بوسيل تتحدث لـ"ع المسرح" عن تضحياتها في حب تامر حسني (فيديو)

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن تجربتها الشخصية حول الزواج والشهرة، موضحة أنها تنازلت عن حلم الفستان الأبيض والاحتفال التقليدي بالزفاف، ومشيرة إلى أنها لم تشعر بالتضحية، بل بالاتفاق المشترك مع زوجها تامر حسني، مؤكدة احترامها للخصوصية والشهرة التي يحملها.

وأوضحت بوسيل خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن التعامل مع شهرة تامر كان تحديًا جديدًا ومثيرًا للقلق بالنسبة لها، وأنها واجهت صعوبات نفسية بسبب ذلك، ورغم الحفاظ على خصوصية الزفاف، فقد تم تسريب تفاصيله إلى الصحافة.

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تابعت بوسيل بالحديث عن إعجابها السابق بتامر قبل الزواج، وكيف تحولت من مجرد متابعة إلى شريكة حياته، مشيرة إلى أنها قبلت بزواج بسيط بدون فستان زفاف تقليدي لأنها أرادت الاستمرار في حياتها مع "حب حياتها".

وأكدت بوسيل أنها لا تنظر إلى تضحياتها على أنها خسارة، بل تعتبرها جزءًا من اختيارها لتامر ليس فقط كشريك، ولكن كأب لأطفالها، مستذكرة دروس والدها الراحل حول الحب والعائلة.

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