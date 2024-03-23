السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انتصار تنقح دفتر الأصدقاء: نصيحة "رياض الخولي" التي غيرت حياتها (فيديو)

انتصار
انتصار

شاركت الفنانة انتصار تجاربها الشخصية حول الحفاظ على الذات والتوازن في الحياة، وتحدثت عن ضرورة التخلي عن بعض الأشياء والأشخاص للحفاظ على الهوية الشخصية، مؤكدة أنه لا يمكن إرضاء الجميع دائمًا.

وتطرقت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، إلى ذكرى مع الفنان رياض الخولي، الذي نصحها بتقليص دائرة معارفها لتشمل الأشخاص الأكثر أهمية فقط، وهي نصيحة ظلت تتردد في ذهنها لعقد من الزمان.

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وأضافت انتصار أنها تطبق مبدأ "المونتاج" في حياتها، حيث تستبعد أي شخص أو شيء لا يضيف قيمة إلى حياتها، مشددة على أهمية الثقة بالنفس والقدرة على التغلب على المشكلات.

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