انتصار تكشف موقفها من ظاهرة أبناء الفنانين فى "ع المسرح" (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة "الحياة"، استضافت الفنانة انتصار لتسليط الضوء على موضوعات شائكة تخص الوسط الفني والمجتمع.

خلال الحوار، طرحت "عبدالوهاب" سؤالًا على انتصار حول اهتمامها بآراء الآخرين، حيث أعربت انتصار عن استيائها من تأثير الأشخاص ذوي النفوس المريضة الذين يشغلون مناصب قيادية، مؤكدة أن هؤلاء يمكن أن يؤثروا سلبًا على الآخرين، وأضافت أنه يجب إجراء تقييم نفسي لهؤلاء الأشخاص قبل توليهم المناصب لضمان عدم تأثيرهم السلبي على الحياة العامة.

وتطرقت انتصار أيضًا إلى موضوع التوظيف القائم على العلاقات الشخصية والمحسوبية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تحرم الأشخاص المؤهلين من فرصهم العادلة، وهو أمر شائع ليس فقط في الفن بل في جميع المجالات.

أما بخصوص ظاهرة أبناء الفنانين، فقد رأت انتصار أنها إيجابية، مؤكدة على أن السوق تقوم بتقييم المواهب بشكل طبيعي، وأن التدريب المبكر في بيئة فنية يمكن أن يكون ميزة، لكن في النهاية، الجمهور هو من يحكم على الموهبة.