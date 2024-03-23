انتصار تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان: كان بيجيلى وهو صغير (فيديو)

تحدثت الفنانة انتصار عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان، حين اشتد الخلاف بينه وبين الفنان علي الحجار، لتتدخل انتصار وتعلق على الأزمة قائلة: "كان بيجيلي المسرح وهو صغير، وكنت بستقبله حلو"، حتى رد عليها رمضان قائلًا: "كنت بلف على الشغل يا انتصار، دلوقتي الشغل اللي بيجيلي لحد عندي".

وأضافت انتصار، خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، أن رد محمد رمضان في ذلك التوقيت عليها كان صحيحًا للغاية؛ لأنها لم تقصد إهانته حين أدلت بتلك التصريحات، ولكن السوشيال ميديا ساعدت في اشتعال الأزمة حينها.

وأشارت انتصار إلى أسباب قولها تلك التصريحات: "كانت إحدى المذيعات استضافتني في برنامجها، وحاولت بكافة الطرق أن تستدرجني للحديث عن محمد رمضان بطريقة نقدية، ولكنها لم تنسق وراء المذيعة؛ لأنها تكن للأخير مكانة خاصة في قلبها".