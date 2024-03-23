انتصار تكشف الوجه الآخر للصعيد: "ليس ما نراه فى الدراما" (فيديو)

ألقت الفنانة انتصار الضوء على الصورة الإيجابية للمرأة في الصعيد، مؤكدة وجود احترام كبير للمرأة وحرية الرأي، وهو ما يتناقض مع الصور النمطية التي تُظهرها الدراما.

وصرحت انتصار خلال لقائها في برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة الحياة، بأن النساء في الصعيد يتمتعن بدور قيادي داخل الأسرة، وأن الجدات يملكن السلطة على الرجال، نافية وجود أي تشدد ضدهن.

وتابعت انتصار موضحة أن الرجال في الصعيد يقدرون آراء النساء ويستمعون إليهن باستمرار، وأن الحياة هناك ليست كما يُشاع بأنها مظلمة، وأكدت أن أسرتها وعائلتها في الصعيد تعبر عن فخرها وسعادتها بما تقدمه من أعمال فنية.