الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. محمد نجاتي يحكي قصته لغادة عبدالرازق

جانب من أحداث صيد
جانب من أحداث صيد العقارب

هيئ الفنان محمد نجاتي، عزومة عشاء في مطعم فاخر، للفنانة غادة عبدالرازق، خلال أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب، وظل يطري عليها ويحكي لها قصة حياته عندما سألته ماذا يريد منها، وما هي قصة حياته، فظل يتلون في حديثه ويخبرها كم هو وحيد وبلا أهل يحتوونه.

أحداث الحلقة 17 مسلسل صيد العقارب

 وعندما سألته عن سبب تأخر زواجه حتى الآن قال لها: ملقتش بنت الحلال، ففاجأته برد صادم وقالت: ليه هو انت كل اللي بتقابلهم ولاد حرام؟ فيتعجب ويقول لها: الزواج بس مسألة قدرية مش أكتر، فأكدت كلامه وختمت حديثها بقولها: ونعم بالله.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة السابعة عشر حصريا على قناة سي بي سي، وهو مسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن

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