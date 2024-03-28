الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18| رياض الخولي يهدد تاجر المخدرات.. هل سيتخلص منه؟

صيد العقارب
صيد العقارب

قرر إسماعيل الغول (رياض الخولي)، التصدي لـ "حسان" تاجر المخدرات، في البحث عن نجله، وقرر أن يخلف الاتفاق بينهما، وذلك بعدما اطمئن على اختباء نجله وعدم الوصول له، بعد تسريب خبر سفره عن طريق الهجرة غير الشرعية، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل صيد العقارب الذي يعرض عبر شبكة قنوات cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأخبر اسماعيل الغول (رياض الخولي) تاجر المخدرات حسان أن مشكلته مع عائلة آل ضرغام وليست معه، وأن هذه العائلة إن لم تجد من يتصدى لها لن يحصل على شحنة المخدرات الخاصة به، بسبب تواجدها داخل شركة علي ضرغام (محمود عبد المغني).

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 19

يعرض الحلقة الـ 19 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، حصريا عبر قناة سي بي سي، بالتزامن مع عرضها عبر المنصة الرقمية واتش ات.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر


مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ 9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 17

مسلسل صيد العقارب الحلقة 18.. هل يخفي محمد نجاتي سرًا؟

ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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