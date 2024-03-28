مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. حسن يرفض حضور خطوبة شقيق نهى

مسلسلات رمضان 2024..

رفض حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، حضور خطوبة شقيق زوجة نهى والتي تقوم بدورها الفنانة جهاد حسام الدين، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد.

وكان سبب رفض حسن حضور الخطوبة هو ما يتعرض له عمر ابن شقيقة مروان من أزمة صحية، بالإضافة إلى أن شقيق زوجة أخلاقة غير سويه وهو ما يجعله يتجنب قدر الإمكان.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 3

وتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.