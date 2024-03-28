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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. ميرنا جميل في مأزق بسبب ملك قورة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة والمليئة بالمفاجآت الغير متوقعة، بعدما غدرت “رقية” ملك قرة، بشقيقها “ياسين” أمير كرارة، لتعود غلى فاروق، وتدله عن مكان شقيقها.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 18

سيطر الغضب على “فاروق” أحمد رزق، بسبب هروب “رقية” ملك قورة، وذلك لحبه الشديد لها، بالاضافة إلى اجهاض زوجته “داليا” دنيا المصري، مما جعله مشتت التركيز في شركته السيايحة، ليدخل عليه “يحيي” تامر نبيل، ويسأله إذا توصل لأمر جديد في البحث عن شقيقاته، ولكن يعنفه “فاروق” يخبره بانه لم يفرق معه، وفاجئه بان يخبر شقيقته “رقية” بطلاقه لها.

 

 

في مشهد مختلف، تلجأ “جمالات” رحاب الجمل، بـ “سامية” ميرنا جميل، بعد مغادرة شقيقتها “رقية” من منزلهما، دون معرفتها، فيشكا انها ذهبت إلى فاروق وستخبره بمكان “ياسين”، فتحاول “سامية” ميرنا جميل حل المشكلة خاصة وان “ياسين” امنها على الحفاظ على شقيقاته في عدم وجوده لسفره إلى المنيا.

 

 

تظهر “رقية” في منزل العائلة، وتحكي لـ “فاروق” عن ما حدث لها، وانها اجبرت على الهروب بسبب “جمالات” وكانت تقطن برفقتها وبرفقة ياسين، مما اثار غضب “فاروق” تجاه “جمالات”، وأكدت “رقية” أنها كانت لا تريد الهروب كما اعتقد، وفاجئته باعترافها بحبها الشديد له، مما يغير ملامح “فاروق” من الغضب إلى السعادة، ويطلب منها معرفة مكان “ياسين” وتوافق.

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مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 18.. رقية تعترف بحبها لـ فاروق وتدله على مكان ياسين

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موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة"

 

في مشهد مختلف، تحاول “ناهد” عايدة رياض، اقناع “فاروق” بالذهاب إلى زوجته واحضارها إلى المنزل، حيث غادرت غاضبة بسبب عودة “رقية”، ولكنه يرفض ذلك، ويتفاجئوا بالخادمة تخبرهم أن هناك سيدة تسأل عن “داليا” زوجته، لتظهر “سامية” ميرنا جميل التي حضرت لمنزل العائلة لتبحث عن رقية،، واضطرت للكذن بأن زوجته “داليا” هي التي طلبتها لأمور التجميل، مما يثير شكوك “فارووق” تجاهها، وتنتهي الحلقة 18 على مشهد وقوع سامية في مأزق بسبب رقية.

 

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
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