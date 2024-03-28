مسلسل "الكبير أوي 8" الحلقة 18.. "العترة" يُخفي المسروقات في حديقة الدوار

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 18.. يحاول “العترة” إخفاء أثار جريمة سرقة “لاب توب” مدير المدرسة، باخفائه في حديقة الدوار.

وتحاول “فروحة” ابتزاز “جوني” بعد علمها باستغلاله أموال العلف لتنفيذ مشروع جديد.

مسلسل “الكبير أوي 8” الحلقة 18

ويواصل أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مغامراتهم الكوميدية حيث دخلت فروحة ابنة عمة مربوحة للجلوس معها في غرفتها وتحذرها من خيانة الكبير لها، خاصة بعد أن سمعت مربوحة مكالمة هاتفية للكبير مع احد الأشخاص يخبره بسعادته لأنها بنت.

وتقترح فروحة على ابنة خالها “مربوحة” أن تكذب على الكبير وتخبره أنها حامل وتسمع مربوحة كلام ابنة عمتها، وتخبر الكبير بحملها، ويرسل لدكتور ربيع للكشف عليها.

وعند مجيئ الدكتور ربيع تحاول مربوحة أن ترشيه بـ10 آلاف جنيه، وغويشة ذهب ولكنه لم يفهم، ويبدأ بسؤالها عدة أسئلة منها شعورها بدوار وألم في الظهر، لتجيب مربوحة بنعم ليؤكد للكبير حملها.

ثم فاجأت مربوحة الكبير بقولها إنها حامل ليسألها إزاى مما جعله سعيد جدا وأن الدنيا لا تسعه من الفرحة ولكن من الفرحة تقع مربوحة على الأرض وسط تخوف الكبير على صحة الجنين ويطلب منها عدم الحركة.

ابطال مسلسل الكبير أوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم و هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، ويشهد مسلسل الكبير الجزء الثامن ظهور عدد من ضيوف الشرف ومنهم أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف و مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، و تامر مرسي، و هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.