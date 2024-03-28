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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 18.. هل يخون عمر الخيام صديقه حسن الصباح؟

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 18

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين، يقع عمر الخيام (نيقولا معوض) في اختبار صعب، فبعد أن عاد إلى أصفهان مجددًا يجد نفسه أمام مهمة رسم خريطة بها تفاصيل قلعة ألموت، حتى يتمكن الجيش المحاصر لها من القضاء على حسن الصباح (كريم عبدالعزيز) وأتباعه.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 17

تأتي صعوبة الاختبار بعد أن رفض الخيام بسبب مروءته أن يخبر الجيش المحاصر لقلعة ألموت عن أي تفاصيل بشأن الصباح أو القلعة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن حياته على المحك، إما أن يخون الصبح أو تقطع رقبته.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 18 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشرة

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل الحشاشين أحداث الحلقة 18.. عمر الخيام يعود إلي أصفهان

مسلسل الحشاشين الحلقة 18| حسن الصباح يتعرض لخدعة جديدة من قبل قوات جيش السلاجقة


قصة مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

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