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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 18| حسن الصباح يتعرض لخدعة جديدة من قبل قوات جيش السلاجقة

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 18

فى الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز "، يتعرض حسن الصباح قائد الحشاشين لخدعة جديدة من قبل قوات جيش السلاجقة، الذين يحاولون اقتحام قلعة ألموت دون مقاومة من اتباع حسن الصباح، عن طريق مجموعة من الجنود المتمردين يتزعم يحيى ابن مؤذن أصفهان الذى قتل على يد زيد ابن سيحون الذراع اليمنى لقائد الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 18

يشهد معسكر جيش السلاحقة حالة تمرد مزيفة يتزعمها ثلاثة من جنوده، يتركون المعسكر بعد مطاردة من قوات الجيش، فى طريقهم نحو قلعة الحشاشين، بعد إيهام الجميع بأنهم باطنيين خونة، باتفاق مسبق مع قائد قوات السلاجقة، فى محاولة جديدة للوصول إلى القلعة وجمع بيانات عنها واختراقها دون مقاومة من أتباع حسن الصباح.

لا يدرى “يحيى” وهو يقترب من اقتحام الموت للمرة الثانية، أنه على بعد خطوة واحدة من حبيبة نورهان، التى ساقها القدر قهرًا لتكون بين جوارى قلعة الحشاشين، بعدما اختطفتها عصابة من الغجر وهى فى طريقها إلى يحيي فى مقر معسكر السلاجقة هربًا من زواجها من شخص آخر.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 19

يمكنك مشاهدة الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 18 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ونعاد في الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة عشر

تعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 18 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة  dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يؤرخ مسلسل الحشاشين قصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هو حسن الصباح، والتى تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادى عشر.

مسلسل الحشاشين هل ينجح "يحيي" في قطع رأس الأفعي "حسن الصباح"؟

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ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى

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