الخميس 28 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين هل ينجح "يحيي" في قطع رأس الأفعي "حسن الصباح"؟

يحيي في طريقه لقلعة
يحيي في طريقه لقلعة آلموت بمسلسل الحشاشين

تستهل أحداث مسلسل الحشاشين ، الحلقة الثامنة عشر، بنجاح خطة حسن الصباح في فك الحصار عن قلعة آلموت، بخدعة ذكية احتال من خلالها علي جيش السلاجقة.

هل ينجح "يحيي" في قطع رأس الأفعي "حسن الصباح"؟

ففي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين، وبعد أن نجحت خطة حسن الصباح في خداع الجيش السلجوقي، من خلال رسالة مزورة من السلطان بركيا روق، إلي قادة جيشه المحاصر لقلعة آلموت، وفي الرسالة أوامر بفك الحصار عن القلعة.

إلا أن “يحيي”، ابن الشيخ سعيد مؤذن أصفهان يتمرد علي أمر فك الحصار، وقبل أن يعاقبه قائد الجيش لمخالفته الأوامر الصادرة بعودة الجيش السلجوقي إلي أصفهان وفك الحصارعن قلعة آلموت، ينجح في إقناع قائده بخطته لدخول قلعة آلموت وقتل حسن الصباح.

وفي أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين، ينضم أصدقاء يحيي، "تيفور" و"سليمان"، إليه في خطته لخداع حسن الصباح ودخول قلعة آلموت، بصفتهم باطنيين متخفيين في جيش السلاجقة وفروا منه ولاذوا بالقلعة وحسن الصباح، وبالفعل يطارد مجموعة من الجيش السلجوقي الأصدقاء الثلاثة خلال هروبهم من الجيش لإحكام الخدعة وضمان نجاحها، خاصة بعد قرار السلطان بركيا روق السلام مع حسن الصباح وأتباعه وهو لا يدرك خطورة هذا القرار، فهل ينجح يحيي وأصدقاءه في خداع الصباح ودخول القلعة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

الحشاشين

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 18

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 18علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 قصة مسلسل الحشاشين
 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

مسلسل الحشاشين

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أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.

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