مسلسل الحشاشين.. زوجة الصباح "دنيا زاد" تحاول إحراق القلعة وتفضحه

مسلسلات رمضان 2024..

في مسلسل الحشاشين، الحلقة 17، تحاول زوجة حسن الصباح “دنيا زاد” إحراقه، وإحراق قلعة آلموت، وهي تنفذ تهديدها له بأن يتوقع منها كل شر.

دنيا زاد تفضح أكاذيب الصباح وإفكه

ففي أحداث مسلسل الحشاشين، الحلقة 17، والمعنونة بـ “رسائل الإخوة”، وبعد مقتل ابنها الكبير “الحسين” علي يد والده حسن الصباح، تشتعل نيران الكراهية والحقد في قلب دنيا زاد زوجة الصباح، تتوعده وتهدده، وبالقعل تنفذ وعيدها، محاولة أن تحرقه حيا بحرق الغرفة التي أتخذها معتكف لتدبير خططه الشيطانية.

وأثناء ما كانت دنيا زاد تحرق معتكف حسن الصباح كان هو يكتب تعاليمه ورسائله إلي أتباعه: “أما الإلهام فهو شيئ لم ينكره العلم، وله أصول وقواعد” وفجأة يري ألسنة الدخان تقتحم عليه غرفته، وعندما يفتح الباب يجد زوجته دنيا زاد وهي تشعل النيران في الباب وهي تصرخ فيه فاضحة كذب دعوته الضالة المضلة: مش هاسامحك يا حسن، المرة دي اتفتح لك الباب المرة الجاية هاتموت علي إيدي، ولو الكل صدقك فأنا لأ، دم ابني في رقبتك مش هاسامحك".

الخرافات والأساطير التي أشاعها الصباح عن نفسه

وفي مسلسل الحشاشين، تظهر رسائل حسن الصباح وتعاليمه ومدي تأثيره في نفوس وعقول أتباعه، ومنهم الشباب الصغير المنضم حديثا لقلعة آلموت ودعوة الصباح. ففي الحوار الذي يجمع بين ثلاثة من هؤلاء الشباب، يدور حديث مفاده أن حسن الصباح يتميز عن مساعديه ومعاونيه ــ زيد بن سيحون وبرزق آميد واللذان يصفانهما بأجنحة حسن الصباح التي يطير بها من أي مكان في الدنيا إلي مكان آخر وساعات بيطير بيهم برة الدنيا ــ بأنه الأذكي استطاع أن يكون وحده علي العرش، فيتدخل شاب منهم: سيدنا مش ملك ولا سلطان ولا حتي خليفة، ومفيش عرش، سيدنا حاجة روحية عظيمة، مخلوق خاص. فيرد الآخر: إيمانك طفولي يا جوهر، أنا مش مؤمن بحد، أنا جربت كل الأفكار، مجوسي في طفولتي وبعدين بوذي وبعدها يهودي ومسيحي ومسلم وفي الآخر أما شهيد، ووصلت في النهاية إلي أنني هنا ــ يقصد قلعة آلموت ــ في أجمل مكان ممكن أكون فيه، مكان هو البديل الأعظم لكل حاجة، الحياة واليأس والخوف وفي الآخر الانتحار، بس هنا حاجة تانية، هنا في خيال وإثارة وشغف وحتي الموت بيجيلك في أجمل صورة ممكنة الفداء والاستشهاد، بذمتك في أحسن من كده.

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 18

وتعرض الحلقة 18 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الأساطير حول حسن الصباح

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي درامي بالعامية المصرية، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين



ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الدراما والفن في مصر والعالم العربي، وعلي رأسهم النجم كريم عبد العزيز ــ فتحي عبد الوهاب ــ أحمد عيد ــ نيقولا معوض ــ إسلام جمال ــ نضال الشافعي ــ أحمد عبد الوهاب ــ ميمي جمال ــ سارة الشامي ــ ميرنا نور الدين ــ عمر الشناوي ــ سوزان نجم الدين ــ كريم سرور ــ جيهان الشماشرجي وظهور خاص للنجم محمد رجب.