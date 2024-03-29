الخطر يقترب بعد فقده قلادته.. ماذا ينتظر مسلسل "جودر" الحلقة 4

تتوالى أحداث مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، من أحداث مثيرة، وحكايات ممتزجة بالتراث والخيال، الذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، فتحكي "شهرزاد" للملك "شهريار" حكاية "جودر" وكيف واجه أخطار الجن ومملكة الشمعيين؟

ونستعرض في السطور التالية، كيف اقترب الخطر من "جودر" وماذا ينتظره في الحلقة الرابعة؟



مسلسل جودر لـ ياسر جلال الخطر الأكبر يقترب

كبر جودر، وأصبح شابًا يافعًا يبيع الأقمشة الزاهية، ويؤثر الفتيات اللواتي يشترين من محله، وفي رقبته "الحجاب" الذي كشف عنه الشيخ عبدالله الحطاب لوالدته أن يحميه من أخطار الجن.

وخلال شجار بالأيدي، بين "جودر" وأحد البلطجية، بعد محاولة الأخير مضايقة حبيبة جودر وهي "شروق" (جيهان الشماشرجي)، قرر جودر أن يعطيه درسًا لا ينساه في الأدب.

وبالفعل ضرب جودر هذا البلطجي، ضربًا مبرحًا، مدافعًا عن حبيبته شروق، ولكن ليس هذا الشجار وحده المشكلة، وإنما أثناء هذه المعركة سقط الحرز من رقبة جودر، وهذا الحجاب كان يحميه من أخطار الجن.

وعلى الفور التقطه جني من الأرض، وأحضره إلى شواهي (نور) التي تطمع في الوصول إلى الكنوز الأربعة عن طريق الشاب "جودر"، وهو ما جعل "جودر" أمام خطر كبير ينتظره.

ما الخطر الذي ينتظر "جودر" في الحلقة الرابعة؟

ما الخطر الذي ينتظر "جودر" في الحلقة الرابعة؟

وعلى الفور قررت "شواهي" أن تنتهز هذه الفرصة، وأن تقوم بدورها من خلال إشعال الشر في نفوس بعض الناس، واختارت "سالم" شقيق جودر، لإيقاعه في شباكها، حتى تتمكن من الوصول لـ جودر.

وحاولت "شواهي" تقديم عرض من الرقص في المكان الذي يسهر فيه شقيق جودر الأكبر "سالم" حتى توقعه في حبها، فينفذ سالم جميع طلباتها بدون تردد، ولكن ماذا يدور بخطة شواهي؟ وما الخطر الأكبر الذي ينتظر "جودر"؟

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 4

يمكنك مشاهدة مسلسل "جودر" الحلقة الرابعة، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 4 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

إذا كنت من محبي الخيال، فيأتي مسلسل جودر مليئًا بالقصص الخيالية، التي تمزج بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" ابن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وإخوته.

وخلال الحلقات، تنقلب حياة جودر يومًا بعد يوم، حيث يغوص في مغامرات مختلفة ذات عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل "جودر" عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتي Media hub سعدي - جوهر وArouma تامر مرتضى.

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