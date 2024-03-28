مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " تفاصيل الحلقة 3

مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، على قناة ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

جودر

مسلسل جودر احداث الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جودر العديد من الأحداث، وبدأت الحلقة الجديدة بإصرار ياسر جلال «شهريار» على أن تنتهي شهرزاد التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين رئيس من قص روايتها إلى نهايتها وعدم الانتظار لليوم التالي حتى ينفذ بها حكم الموت كما يفعل بزوجاته مع طلوع فجر كل يوم وعلمت فاطمة (أيتن عامر) حقيقة حلقة الذهب التى وجدتها فى أذن جودروأخبرها الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون) أن هذه الحلقة هي حرز لحماية جودر من أى أذي يمكن أن يتعرض له من قبل الشمعيون التي ترأسهم شواهي (نور).

وكبر جودر (ياسر جلال) ومازال يرتدي الحرز، ويعيش قصة حب مع شروق (جيهان الشماشرجي) وتطلب منه أن يتزوجها سريعًا، لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه فى زواج أخواته الأكبر سالم وسليم أولًا، ويحدث صدام بينه وبين أحمد كشك بعد أن حاول مضايقة شروق وأثناء الصدام سقط الحرز من رقبته وسرقه جني وذهب به إلى شواهي (نور) حتى تتمكن من أذية جودر بسهولة.

وقررت شواهي (نور) أن تذهب هى وجماعة الشمعيون التى ترأسها إلى مصر وتظهر بشخصية (الراقصة حسناء) وترقص فى المكان الذى يتواجد فيه سالم (وليد فواز) شقيق جودر.

ويشعر جودر بالنعاس ولكنه يرفض تمامًا أن ينام من أجل استكمال الحكاية، ويتفاجيء بوجود الحرس يخبرونه أن دخيل قد دخل القصر، وبعد الاستعداد والشعور بالخطر يخبر مسرور سلطانه شهريار أن الدخيل في غرفة شهرزاد فيأخذ سيف من الحرس ويتجه وهو يستشيط غضبًا تجاه شهرزاد.

جودر

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 4

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

جودر

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.