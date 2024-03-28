يجذب الكثير من المشاهدين، المسلسلات التاريخية، والقائمة على الخيال بشكل كبير، حيث يدخلون في عالم سحري فيه صراع بين الخير والشر، ويعد مسلسل جودر لـ"ياسر جلال" من المسلسلات التي تحقق حلم الكثير من الجمهور في المشاهدة الممتعة والحكايات التاريخية الممتزجة بالأساطير.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ"ياسر جلال" الحلقة 2

ونستعرض في السطور التالية موعد إعادة مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " الحلقة 2.

تعرض إعادة الحلقة 2 من مسلسل جودر، على قناة ON في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض إعادة الحلقة الثانية من مسلسل "جودر" 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر تفاصيل أحداث الحلقة 2

وقلقت آيتن عامر التي تجسد شخصية فاطمة والدة جودر، على ابنها الرضيع جودر بعد ظهور وحمة غريبة على ذراعه وكان في زيارتهم عبد العزيز مخيون ويتحدث مع جودر ويقول له "أبو شامة وعلامة" لتستغرب جدا فاطمة كيف علم بأمر الشامة.

وخلال أحداث الحلقة الثانية، استطاعت شاهى ملكة الشمعيين التي تؤدي دورها النجمة "نور" أن تخطف الطفل، وأخذته إلى مملكة الشمعيين، لتحقيق حلمها في إيجاد الكنوز الأربعة.

كما نجحت شهرزاد ابنة الوزير عمر الزمان، أن تنقذ رقبتها من حد السيف لليوم الثانى، حتي يتمكن الملك شهريار من استكمال حكاية "جودر" ابن عمر المصري.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة 3 ، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثالثة على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

شهرزاد في مسلسل “جودر”

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

وخلال الحلقات، يغوص "جودر" في مغامرات مختلفة ذو عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، وتتبدل حياة الصياد المسالم البسيط إلى واحد من أغني أغنياء البلاد، الذي يستطيع أن يحكم ويقرر بأمواله، ويدخل جودر في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى الكنز.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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