مسلسل جودر الحلقة الأولى.. ماذا قالت "شهرزاد" ليؤجل الملك قتلها؟

يتساءل الكثير من المشاهدين، عن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال، بعد عرض الحلقة الأولى، على قناة ON ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ونستعرض في السطور التالية، الكلمات الساحرة التي استطاعت شهر زاد "ياسمين رئيس" أن تؤثر بها على عقل الملك شهريار حتى يؤجل قتلها.

أحداث مسلسل جودر لياسر جلال الحلقة الأولى

بدأت أحداث مسلسل جودر الحلقة الأولى بتذكر شهريار لخيانة زوجته له، وهو ما دفعه إلى الانتقام من كل النساء، فقرر شهريار أن يتزوج كل يوم فتاة عذراء وفي نهاية اليوم يقوم بقطع رأسها.

ثم بدأ شهريار في التحدث مع وزيره عمر الزمان، حتي يبحث عن عروس جديدة يتزوجها، ولكن الوزير قال له: البلد مابقاش فيها بنات في سن الزواج يا مولاي.

وأشار الوزير ملك الزمان له، أن الملك قتل كل النساء اللواتي في سن الزواج، فيما قال له الملك أنه يتبقي اثنين وهم شهرزاد ودنيا زاد، أبناء الوزير عمر الزمان، يأتي بهما إليه وإلا سيقطع رأسه.

انتفض عمر الزمان، ولم يستطع أن يفكر، ولكن ابنته شهرزاد "ياسمين رئيس" قررت أن تتحدى الواقع وأن تذهب إلى الملك برجليها وإما أن تموت أو تستطيع أن تصلح أحوال الملك من خلال خطتها الذكية.

كلمات شهرزاد الساحرة لـ شهريار بمسلسل “جودر”

كلمات شهر زاد الساحرة لـ شهريار بمسلسل “جودر”

وبالفعل دخلت شهرزاد، زوجة شهريار الملك إلى مخدعه، وبدأت في كلامها الساحر له فماذا قالت لتؤثر عقله؟

قالت شهرزاد للملك شهريار: حاجتين يا ملك الزمان مالهمش نهايات الزمن والحكايات

فرد عليها: انتي جبتي الحكمة دي منين؟

فأجابته شهرزاد: من الحواديت يا مولاي

ثم قالت كلامها الفصيح:

النبات في الحكايات فصيح، ويصيح بكل لسان

والحيوان بياخد شكل إنسان

وابن ادأم ياخد شكل الحيوان

والنار في الحواديت تصاحب المية

والتلج دايب في دباديب الشمس دوب

بين التراب والهوا قصص غرام

والليل نديم النهار في فلك دوار

وانطلق النجم ياسر جلال، في خوض مارثون رمضان 2024، من خلال مسلسل جودر، الذي من المقرر عرض الحلقة 1، على قناة ON ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 2

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 2

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة 2 على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة 2

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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