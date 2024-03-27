موعد إعادة مسلسل جودر لـ ياسر جلال الحلقة 1

ارتفع السؤال عن موعد إعادة مسلسل جودر للفنان ياسر جلال الحلقة الأولى، حيث شهدت الحلقة الأولى أحداثًا شيقة.

مسلسل جودر مواعيد اعادة الحلقة 1

إعادة الحلقة الاولى ستكون في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولي من مسلسل جودر بمبارزة بالسيف بين شهريار واحد حراسه، أثناء مبارزة النجم ياسر جلال تذكر شهريار مشهد خيانة، ما جعله يبارز بقوة حتى كاد يقتل الشخص الذي كان يبارزه، ليظهر لنا من خلال هذا المشهد السبب في عنف شهريار لقتل الفتيات بعد زواجه منهن.

ودخل جودر دخل إلى مقر العرش الخاص به، وطلب من الوزير أن يقوم بالانتهاء من ما طلبه منه، فكان قد طلب منه إيجاد عروس له.

وأخبره الوزير أنه لم يعد هناك فتيات في المدينة بعد، إذ أنه تزوج جميع الفتيات وقام بقتلهن، ليخبره أن الفتيات لم تنته بعد، فهناك فتاة تدعى دينا زاد وفتاة أخرى تدعى شهرزاد، لنكتشف أنهما فتيات الوزير الذي طلب منه الرحمة بفتياته.

بدأت ياسمين رئيس التي تجسد شخصية شهرزاد في مسلسل جودر تحكي إلى شهريار الذي يجسده الفنان ياسر جلال، حكاية جودر حيث بدأت الحكاية بظهور أيتن عامر في دور والدة جودر وهي تحاول تنظيف المنزل في أثناء حملها في الشهر الأخير.

و أثناء قيام ايتن عامر بالتنظيف، خلال احداث مسلسل جودر الحلقة 1، شعرت بالطلق لتكتشف انها تضع مولودها، ليذهب ابنها ويخبر والده محمود البزاوي في دور عمر المصري أنّ أمه أنجبت طفلًا رضيعًا، ثم يذهب لها ويحمله ويطلق عليه اسم جودر.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 2

يعرض مسلسل جودر الحلقة 2، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على رزق

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.