الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر الحلقة 1.. ياسر جلال يطلب من الوزير إيجاد عروس له

جودر
جودر

بعد انتهاء جودر (ياسر جلال ) المبارزة خلال الحلقة الأولى، دخل إلى مقر العرش الخاص به، وطلب من الوزير أن يقوم بالانتهاء من ما طلبه منه، فكان قد طلب منه إيجاد عروس له.

وأخبره الوزير أنه لم يعد هناك فتيات في المدينة بعد، إذ أنه تزوج جميع الفتيات وقام بقتلهن، ليخبره أن الفتيات لم تنته بعد، فهناك فتاة تدعى دينا زاد وفتاة أخرى تدعى شهرزاد، لنكتشف أنهما فتيات الوزير الذي طلب منه الرحمة بفتياته.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 2

يعرض مسلسل جودر الحلقة 2، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية

ويعرض مسلسل جودر عبر ON E الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، وعلى ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا، وعبر قناة أبو ظبي الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة. 

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هي إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.
 

بعد قليل.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة on

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

- جيهان الشماشرجي

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على رزق

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.

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بعد قليل.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل جودر على قناة on

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