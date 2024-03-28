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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر.. ما هى فلسفة الأمل عند شهر زاد؟

ياسمين رئيس بمسلسل
ياسمين رئيس بمسلسل جودر

يجذب الجمهور الحكايات التاريخية والمسلسلات المليئة بالدراما والأمل والقصص التي تعتمد على الأساطير، حيث يلعب فيها الخيال دورًا كبيرًا وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر للفنان ياسر جلال، استطاعت شهرزاد (ياسمين رئيس) أن تخطف عقل الملك شهريار.

مسلسل جودر الحلقة الثانية

ونستعرض في السطور التالية معنى الأمل لدى "شهرزاد" التي ناقشتها خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل جودر لياسر جلال.

ما هى فلسفة الأمل عند شهرزاد في مسلسل "جودر"؟

في حديث فلسفي بين الملك شهريار (ياسر جلال) وزوجته التي تمتاز بذكاء وصاحبة حيلة شهرزاد (ياسمين رئيس)، قال الملك لها في اليوم الثاني بعدما تزوجها وعفا عن قتلها لمدة يوم واحد: انتي صاحبة حيلة وذكاء في ردودك لكنه ذلك لن ينقذك من السيف، وأضاف: ماتتعلقيش بالأمل.

من هنا وجدت شهرزاد، فرصة عظيمة للحديث إلى الملك عن فلسفتها الخاصة عن الأمل، فهي من البداية تريد إصلاح أحواله، بعد معرفتها أن قتل جميع نساء بلادها انتقامًا منهم، بسبب الخيانة التي تعرض لها سابقًا من زوجته.

ما هي فلسفة الأمل عند شهرزاد في مسلسل "جودر"؟

فقال شهرزاد عن الأمل: الشئ الوحيد اللي محدش يقدر يمنعه عن حد هو "الأمل"، المعايش نفسها ملهاش معني بدون أمل.

فرد عليها شهريار: ساعات التعلق بالأمل بيكون وهم.

أما شهرزاد فأجابته: ساعات التعلق بـ الأمل بيكون طوق نجاة زي حلم الغريق للوصول للشط.

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مسلسل جودر الحلقة 2.. "أبو شامة وعلامة" وحمة غريبة على كتف جودر

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موعد إعادة مسلسل جودر لـ"ياسر جلال" الحلقة 2

مسلسل جودر أحداث الحلقة 2

وشعرت آيتن عامر التي تجسد شخصية فاطمة والدة جودر، بالقلق على ابنها الرضيع جودر بعد ظهور وحمة غريبة على ذراعه وكان في زيارتهم عبد العزيز مخيون ويتحدث مع جودر ويقول له "أبو شامة وعلامة" لتستغرب جدا فاطمة كيف علم بأمر الشامة.

وخلال أحداث الحلقة الثانية، استطاعت شاهى ملكة الشمعيين التي تؤدي دورها النجمة "نور" أن تخطف الطفل، وأخذته إلى مملكة الشمعيين، لتحقيق حلمها في إيجاد الكنوز الأربعة.

كما نجحت شهرزاد ابنة الوزير عمر الزمان، أن تنقذ رقبتها من حد السيف لليوم الثانى.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

يعرض مسلسل جودر الحلقة 3 ، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثالثة على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

موعد إعادة مسلسل جودر لـ"ياسر جلال" الحلقة 2

مسلسل جودر الحلقة 2.. "أبو شامة وعلامة" وحمة غريبة على كتف جودر

مسلسل جودر الحلقة 2.. حمامة بيضاء تنقذ الرضيع جودر من الموت

مسلسل جودر الحلقة 2.. منذر مهران يحاول قتل شقيقه

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

يمكنك متابعة مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر

تمتزج الحكايات في مسلسل جودر ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، والنجمة ياسمين رئيس وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة.

تدور أحداث مسلسل جودر من بطولة النجم ياسر جلال عن الشاب "جودر" بن التاجر عمر وتتابع الأحداث عما حدث له ولأخويه، ومن صفات جودر وعمله، أنه صياد ماهر، يحب والدته وأخواته.

أبطال مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يشارك بمسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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