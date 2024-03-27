"جودر" يتصدر التريند ويُثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

مسلسلات رمضان 2024..

مع انطلاق النصف الثاني من سباق دراما رمضان 2024، يحظى مسلسل جودر بقدر كبير من الاهتمام والترقب من جانب الجمهور، حيث يجسد الفنان ياسر جلال دور البطولة في هذا العمل الفانتازي، ويلعب شخصيتين مختلفتين هما شهريار وجودر.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث المسلسل حول "جودر"، صياد بسيط هو الابن الأصغر لعائلة تضم أشقاء آخرين هم سليم وسالم، وتتعقد حياة "جودر" بشكل غريب عندما يصبح المفتاح الوحيد للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، التي يسعى العدو شمعون للاستيلاء عليها.

وفي سياق درامي ممزوج بالسحر والمغامرات، ينجرف "جودر" في عالم خيالي مثير، حيث تزداد وتيرة الصراعات مع أشقائه بسبب حب والدهم الشديد له، وبعد وفاة الأب، تتصاعد الأحداث لتتحول حياة "جودر" من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أثار المسلسل ضجة كبيرة، حيث تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقتطفات والإعلانات الترويجية للعمل، أيضًا بعد عرض الحلقة الأولى له، تراوحت التعليقات بين الفضول للاطلاع على هذا العالم السحري والتساؤلات حول قدرة ياسر جلال على تجسيد شخصيتين مختلفتين بنجاح.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الأربعاء، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الوادي الجديد" الأكثر بحثًا عن "جودر"

باستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 5:20 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة الوادي الجديد بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة دمياط بموجب 77 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة بورسعيد بموجب 76 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محاظة قنا بموجب 69 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الأسكندرية بموجب 68 عملية بحث في الدقيقة.

52.5 ٪ يغردون عن "جودر "

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظيت التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأربعاء، والحديث عن مسلسل "جودر"، وذلك بنسبة 52.5%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 26%، يليها والتغريدات المكتوبة بنسبة 21%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 1%.

7763 مغردا يتفاعلون مع 222 منشورا عن "جودر"

وباستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "جودر"، وصل إلى حوالي 222 منشورا، من 114 حسابات وتفاعل معه 7763 مغردا.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أندرويد في الصدارة بنسبة 40%، ثم أجهزة أيفون بنسبة 28%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 21%.

موعد عرض مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم: الفنان ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد بدير، جيهان الشماشيرجي، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.