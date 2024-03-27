الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل جودر الحلقة 2.. شهرزاد: "ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله الأحوال"

مسلسل جودر
مسلسل جودر

مسلسل "جودر" الحلقة 2 لـ ياسر جلال، تُعرض على قناة  ON ضمن سباق دراما رمضان 2024.

جودر

مسلسل جودر أحداث الحلقة 2

رسائل الأمل بثتها ياسمين رئيس “شهرزاد” خلال حديثها مع ياسر جلال “جودر”، وأهم تلك الرسائل جملة "ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال".

واستكملت ياسمين رئيس رسائلها قائلة: “الشئ الوحيد اللى محدش يقدر يمنعه على حد هو الأمل” فيؤكد أن التعلق بالأمل وهم زي التعلق بعشم إبليس في الجنة.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 3

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch it في الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة، من بطولة النجم ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم:  الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر الحلقة 2.. شهريار يمنح شهرزاد يوم واحد قبل قتلها

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ومسلسل "جودر" من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

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