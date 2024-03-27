مسلسل "جودر" الحلقة الأولى.. شهرزاد تخطف عقل الملك بحكاياتها

مسلسلات رمضان 2024..

تزايد بحث المشاهدين عن تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل جودر لـ ياسر جلال بعد عرضها على قناة ON ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ونستعرض في السطور التالية ملخص الحلقة الأولي لمسلسل ياسر جلال.

انتقام شهريار من جميع النساء

انتقام شهريار من جميع النساء

تذكر شهريار خيانة زوجته له وهو ما دفعه إلى الانتقام من جميع النساء، وبدأ بالفعل من قتل كل امرأة يعرفها، فكل ليلة يتزوج من عذراء ومع صياح الديك في الفجر، يقرر قطع رأسها.

وخلال حديث الملك شهريار مع وزيره ملك الزمان، أخبر الملك أنه قتل كل النساء اللواتي في سن الزواج، أما الملك فأشار له إلى كل من شهرزاد ودنيا زاد، بناته.

وقرر الملك شهريار أن يتزوج وحدة منهم أو يقطع رأس الوزير عمر الزمان، ثم فكرت ابنته شهرزاد "ياسمين رئيس" في أن تتحدى هذا الواقع وأن تذهب إلى الملك بأرجلها وإما أن يقطع رأسها أو تنجح خطتها في الإفلات من الموت.

حكاية "جودر" المصري

حكاية "جودر" المصري

بدأت شهرزاد (ياسمين رئيس) في حكاية "جودر" المصري للملك شهريار، وبدأت الحكاية من حارة مصرية تسمى "سعد السعود".

خلال أحداث المسلسل وُلد الطفل "جودر" ابن عمر المصري (محمود البزاوي)، الذي قرر أن يسميه "جودر" على اسم التاجر "جودر" الذي عُرف خلال أحداث المسلسل بأمانته وإخلاصه.

فرح عمر المصري بأن الرزق قادم مع قدوم الطفل "جودر"، ودعي مولوده الجديد "جودر" المصري، واعتبره "وش الخير"، واحتفلت الأسرة بمولد الطفل جودر، وأقاموا له سبوعًا شعبيًا، بجميع طقوسه، كما أقاموا له عقيقة.

وخلال أحداث المسلسل، دبت الغيرة في قلب شقيق جودر الأكبر، وفكر أن يتخلص منه، بسبب الاهتمام الزائد بـ جودر، وخلال جلسة والدته مع سيدة من أقاربها، انتهز الطفل انشغال الأم عن "جودر" الرضيع.

فهم شقيق جودر في الدخول إلى الغرفة التي ينام بها الرضيع جودر، وأخذ وسادة صغيرة، وبدأ يكتم أنفاس جودر الرضيع.. فهل سينجح في قتله؟

الملك يؤجل قطع رأس شهرزاد

الملك يؤجل قطع رأس شهر زاد

وخلال أحداث الحلقة، جاء السياف لأخذ شهرزاد وقطع رأسها وذلك بعد سماع صياح الديك، ولكن الملك شهريار أمر السياف بالانتظار إلى الغد، حتى تستكمل شهرزاد حكاياتها لـ شهريار.

حكاية "جودر" المصري

نجحت شهرزاد (ياسمين رئيس) في لفت انتباه الملك شهريار وبدأت عن "جودر" ابن عمر المصري، وتقول الحكاية إنه في أحد الحارات المصرية، وتحديدًا حارة "سعد السعود" وُلد "جودر".

وقبل مولد "جودر" ظهر محمود البزاوي في دور عمر والد "جودر"، وهو ينتظر مولوده الجديد.

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 2

مسلسل جودر مواعيد عرض الحلقة 2

يمكنك مشاهدة مسلسل جودر الحلقة الثانية، على ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا.

كما تعرض الحلقة الثانية على قناة ON دراما في تمام الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

مسلسل جودر مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأولي

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة ON، وقناة ON دراما، كما يمكنك متابعة المسلسل على منصة Watch itفي الوقت الذي يناسبك.

قصة مسلسل جودر لـ ياسر جلال

يزدحم مسلسل جودر بالقصص الخيالية، التي تمزج ما بين السحر والواقع والخيال، في حبكة درامية لافتة بطولة ياسر جلال، وتشبه قصة مسلسل جودر، حكايات ألف ليلة وليلة، وعالم شهرزاد التي اشتهرت بحكاياتها الجذابة للكبار والأطفال، وهذه المرة ينضم اسم جديد للحكايات الخيالية وهو "جودر المصري" صاحب البأس والحوادث والمغامرات الممتعة، وألاعيب القدر المحتوم.

أبطال مسلسل جودر لياسر جلال

يضم مسلسل جودر عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

و"جودر" تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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