مسلسل جودر لـ " ياسر جلال " ملخص الحلقة 1

انطلقت احداث الحلقة الأولى من مسلسل جودر، أمس على قناة On في تمام الساعة الثامنة مساءًا، وبدأت احداث الحلقة الأولي من مسلسل جودر بمبارزة بالسيف بين شهريار واحد حراسه، أثناء مبارزة النجم ياسر جلال تذكر شهريار مشهد خيانة، ما جعله يبارز بقوة حتى كاد يقتل الشخص الذي كان يبارزه، ليظهر لنا من خلال هذا المشهد السبب في عنف شهريار لقتل الفتيات بعد زواجه منهن.

مسلسل جودر تفاصيل احداث الحلقة 1

ودخل جودر دخل إلى مقر العرش الخاص به، وطلب من الوزير أن يقوم بالانتهاء من ما طلبه منه، فكان قد طلب منه إيجاد عروس له.

وأخبره الوزير أنه لم يعد هناك فتيات في المدينة بعد، إذ أنه تزوج جميع الفتيات وقام بقتلهن، ليخبره أن الفتيات لم تنته بعد، فهناك فتاة تدعى دينا زاد وفتاة أخرى تدعى شهرزاد، لنكتشف أنهما فتيات الوزير الذي طلب منه الرحمة بفتياته.

بدأت ياسمين رئيس التي تجسد شخصية شهرزاد في مسلسل جودر تحكي إلى شهريار الذي يجسده الفنان ياسر جلال، حكاية جودر حيث بدأت الحكاية بظهور أيتن عامر في دور والدة جودر وهي تحاول تنظيف المنزل في أثناء حملها في الشهر الأخير.

و أثناء قيام ايتن عامر بالتنظيف، خلال احداث مسلسل جودر الحلقة 1، شعرت بالطلق لتكتشف انها تضع مولودها، ليذهب ابنها ويخبر والده محمود البزاوي في دور عمر المصري أنّ أمه أنجبت طفلًا رضيعًا، ثم يذهب لها ويحمله ويطلق عليه اسم جودر.

مسلسل جودر موعد عرض الحلقة 2

يعرض مسلسل جودر الحلقة 2، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ابطال مسلسل جودر

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل جودر وهم:

-الفنان ياسر جلال

- الفنانة نور اللبنانية

- الفنانة ياسمين رئيس

- أحمد فتحي

- وليد فواز

- وفاء عامر

- أيتن عامر

- سامية الطرابلسي

- عبدالعزيز مخيون

- أحمد بدير

- محمد التاج

جي جيهان الشماشر

- أحمد ماهر

- عايدة رياض

-محمود البزاوي

- فتوح أحمد

- محمد على رزق

- إسلام حافظ

- مجدي بدر

-هنادى مهنى.